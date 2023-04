Handball Warum Marie Küppers „Theo“ gerufen wird

Beruflich ist Marie Küppers ebenfalls im Handball aktiv. Nachdem sie bei der Handball-Bundesliga der Frauen (HBF) tätig war, arbeitet sie nun für die Männer (HBL). Dort ist sie als „Projektmanagerin Spielorganisation, Sportentwicklung, Lizenzierung“ tätig. Aktuell fiebert die 27-Jährige der Premiere des Final Four in der Lanxess Arena in Köln entgegen, in der erstmals der DHB-Pokal-Sieger ermittelt wird.