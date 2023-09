Beim HSG-Sieg Alle Neune von Loic Kaysen

„Es war heute ein sehr schweres Auswärtsspiel für uns, wir haben die gesamte Breite unseres Kaders genutzt. In der Halle war es sehr heiß und es war phasenweise sehr hektisch. Vom Papier her müssen wir eine solche Auswärtshürde nehmen, was wir am Ende auch souverän gemacht haben“, fasste Stefan Meler, der Sportliche Leiter der HSG, die Partie nach dem Schlusspfiff im rheinland-pfälzischen Haßloch perfekt zusammen.