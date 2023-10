HSG Krefeld mit Glück des Tüchtigen Lucky Punch dank Sven Bartmann und Pascal Noll

Nach der Pause wurde die Begegnung hektischer. Das bestätigt auch die Rote Karte für Ratingens Wasse. Einige Fehlwürfe und ein vergebener Siebenmeter sorgten dafür, dass die Gastgeber in der 44. Minute zum ersten Mal führten (24:23). In der 46. Minute kam Sven Bartmann für einen Siebenmeter wieder ins Tor, den er gleich parierte. Seine Vorderleute gingen in Führung, leisteten sich aber weiter zu viele Fehlwürfe. Das lag aber auch am starken Bliß, der das Torwart-Duell an diesem Abend für sich entschied. So stand das Duell weiter auf des Messers Schneide. Eine weitere Rote Karte für Ratingen bewies, wie hart es zur Sache ging. Fünf Minuten vor dem Ende spitzte sich das Duell dramatisch zu. Den beiden Schiedsrichtern ging etwas die Kontrolle verloren. Die HSG lief jetzt immer einem Treffer hinterher, ehe Mike Schulz 67 Sekunden vor dem Ende einen Siebenmeter zum 31:31-Ausgleich verwandelte.