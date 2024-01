Handball Gustav König und die Eagles gehen getrennte Wege

Wenn sich die Mannschaft des Handball-Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein am Donnerstag zum ersten Training im neuen Jahr trifft, sind nur noch zwei Torhüter dabei. Denn Gustav König hat auf eigenen Wunsch seinen Vertrag bei den Eagles aufgelöst. Er will sich mehr auf sein Studium in Köln konzentrieren, wo er auch wohnt. Der Aufwand für so wenig Einsatzzeiten in Liga 3 ist ihm zu groß geworden: „Auch wenn die 1,5 Jahre für mich sportlich nicht so verlaufen sind, wie ich es mir erhofft hatte, war es mir immer eine Freude, vor einer solchen Kulisse wie der in der Glockenspitzhalle auflaufen zu dürfen.“