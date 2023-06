Handball HSG Krefeld verlängert den Vertrag mit Mike Schulz

Der trickreiche Rechtsaußen Mike Schulz ist für seine legendären Heber von außen oder vom Siebenmeterstrich bekannt, doch vor allem sein großer Ehrgeiz ist das, was ihn in der vergangenen Saison besonders auszeichnete. „Es war herausragend, wie er nach seiner schweren Verletzung, durch die er fast ein Jahr ausgefallen ist, die Reha absolviert hat. Durch sein fleißiges und akribisches Training ist er sehr stark zurückgekommen und war ein echtes Vorbild für alle im Team. Meiner Meinung nach hat er sich selbst sogar nochmal verbessert. Das zeigt einfach, wie viel Fleiß und Ehrgeiz bewirken können. Ganz abgesehen davon, ist Mike ein fantastischer Außen und ein cleverer Spieler, der viel Erfahrung mitbringt und uns immer wieder leichte Tore verschafft. Ich bin mir sicher, dass er noch viel in der Reserve hat und uns auch in der kommenden Saison sehr helfen und viele Tore erzielen wird“, sagt der Sportliche Leiter Stefan Meler.