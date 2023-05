Bittere Niederlage für HSG Krefeld Trainer Mark Schmetz beklagt fehlende Cleverness

Vielversprechend verlief für die Eagles der Start in die zweiten 30 Minuten. Denn sie gingen zum ersten Mal in diesem Duell in Führung. Aber nach zwei Fehlwürfen von Loic Kaysen drehte der TuS das Spiel wieder. Die HSG blieb in dem sich zu einem dramatischen Krimi entwickelnden Duell dran und ging unter großem Jubel ihrer Fans 95 Sekunden vor dem Ende durch den siebten Treffer von Mike Schulz mit 30:29 in Führung.