Ziele deutlich verfehlt : HSG Krefeld verliert Saisonfinale und Lars Jagieniak

Krefeld Kreisläufer Lars Jagieniak vom Handball-Drittligisten zog sich bei der 26:30 (13:15)-Niederlage gegen die Dragons aus Schalksmühle eine Knie-Verletzung zu. Die Eagles leisteten sich vor 931 Zuschauern zu viele Fehlwürfe.

Wer dachte, die Eagles kommen mit mehr Siegeswillen und deutlich konzentrierter aufs Parket zurück, wurde enttäuscht. Nach neun Minuten lagen sie erneut mit fünf Toren zurück. Trainer Pallach verstärkte die Offensive und tauschte beim Angriff einen siebten Feldspieler gegen den Torwart aus. So kam sein Team wieder bis auf drei Tore heran. Und wer weiß, wie es dann geaufen wäre, wenn „KC“ Brüren seinen Siebenmeter verwandelt hätte und Steffen Hahn zweimal von der Außenposition nicht am Pfosten oder dem starken Gästekeeper gescheitert wäre. So aber brachten die Dragons den Sieg locker über die Zeit. Das war bereits der vierte Erfolg aus fünf Duellen in Folge für die Sauerländer.

„Wir sind heute, in Pfullingen und in Pforzheim am Torhüter gescheitert. Die Schlussfolgerung daraus muss ich mir in der Pause überlegen“, sagte Trainer Pallach nach dem Spiel. Kapitän Merten Krings, den die Gäste über weite Strecken mit Manndeckung aus dem Spiel nahmen, sagte: „So darf man sich vor eigenem Publikum nicht präsentieren. Das war ein unschöner Abschluss der Saison. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen. Das hat auch was mit Konzentration und Einstellung zu tun. Ich weiß nicht, ob wir schon mit dem Kopf in den Ferien waren. Auch wenn der gegnerische Torwart stark war, muss man eine bessere Quote bei den freien Würfen haben.“