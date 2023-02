Vor dem Handball-Spitzenspiel Stefan Meler fordert mehr Tempo von der HSG Krefeld Niederrhein

Die Vorfreude bei der HSG Krefeld Niederrhein auf das Spitzenspiel am Samstag beim Tabellenführer TV Emsdetten ist riesengroß. Beim Erfolg über den TuS Opladen konnte die Mannschaft von Mark Schmetz neues Selbstvertrauen tanken. Auch wenn die Gastgeber unter Zweitligabedingungen in der 3. Liga spielen, glauben die Krefelder an ihren Chance. „Wir können in Emsdetten mehr gewinnen als verlieren“, sagt Stefan Meler, Sportlicher Leiter der HSG. „Emsdetten steht mehr unter Druck und will unbedingt zurück in die 2. Bundesliga.“