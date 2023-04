Aufstiegsrunde zur zweiten Liga HSG Krefeld schrammt am Auftaktsieg vorbei

„Ein unheimlich großes Kompliment an die Mannschaft, wie sie nach dem schnellen Rückstand zurückgekommen ist. Am Anfang hatten die Jungs Angst, so richtig in die Aktionen zu gehen“, sagte Trainer Mark Schmetz nach dem Spiel. Am Ende seien halt Kleinigkeiten entscheidend gewesen: „Ich denke aber, dass wir ab der 10. Minute das bessere Team waren. So wie die Jungs gespielt und gekämpft haben, war das super. Man hat gemerkt, wie der TuS richtig unter Druck stand und Stress hatte, was in der ganzen Saison bis dahin nicht der Fall war.“