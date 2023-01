29:26 gegen TuS Opladen Bei der HSG Krefeld Niederrhein stimmt nur das Ergebnis

Yannick Nitzschmann eröffnete den Torreigen für die Gäste aus Opladen, die in der dritten Minuten mit 1:0 in Führung gingen. Es war ein zähes Spiel auf beiden Seiten, den Gastgebern merkte man die Verunsicherung nach der 17 Tore-Niederlage in Spenge deutlich an. Anstatt schnell nach vorne zu spielen, agierte man vorsichtig und baute bedächtig auf.