32:25 bei der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen Das war ein einfacher Auswärtssieg der HSG Krefeld Niederrhein

Ob den Eagles jetzt Sieben auf einen Streich gelingen, entscheidet sich Samstag im Heimspiel gegen den TuS Opladen. Da dürfte es den Krefeldern nicht so leicht fallen, die zwei Punkte einzufahren. Am Freitag gewann der TuS in Ratingen dank einer starken Schlussphase. Im Januar tat sich die HSG in der Glockenspitzhalle gegen Opladen sehr schwer und feierte am Ende vor 829 Zuschauern einen 29:26 (12:12)-Arbeitssieg. Vor einem Jahr gewann die HSG beim TuS mit 31:26.