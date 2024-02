29:29 bei der HSG Rodgau Nieder-Roden HSG Krefeld Niederrhein verschenkt am Ende einen Punkt

In einem von vielen Zeitstrafen und Hektik geprägten Duell wurde die HSG Krefeld Niederrhein im Gastspiel bei der HSG Rodgau Nieder-Roden vor 472 Zuschauern ihrer Favoritenrolle nicht gerecht und verlor besonders in der zweiten Halbzeit leichtfertig einen Punkt. Die Gelb-Schwarzen bewiesen Kampfgeist, machten in der spannenden Schlussphase einen Fünftore-Rückstand wett und drehten das Spiel sogar noch, ließen dann aber wieder klare Chancen zum möglichen Sieg aus. Die Hausherren erwischten dagegen einen Sahnetag und machten ihrem Gegner das Leben mehr als schwer. Nur Robert Krass bekamen sie selten gestoppt, der mit acht Treffern bester Werfer der Gäste war. Durch den Punktverlust ist die Chance auf Platz eins der Süd-West-Staffel weiter gesunken. Schärfster Verfolger ist nun die HSG Hanau mit vier Punkten Rückstand.