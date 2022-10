Handball : „KC“ Brüren ragt beim Torfestival der HSG Krefeld heraus

„KC“ Brüren, der hier vor Fabian Breuer vom TuS Spenge jubelt, war am Ende Man of the Match. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Krefeld Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein gewinnt in der Glockenspitzhalle vor 791 Zuschauern das Spitzenspiel gegen TuS Spenge dank der besten Saisonleistung mit 37:33. Sven Bartmann steht erstmals von Beginn an im Tor.

Beste Werbung für den Handballsport war am Samstagabend das Heimspiel des Drittligisten HSG Krefeld Niederrhein gegen den TuS Spenge. Das Spitzenduell des fünften Spieltages war ein Offensivspektakel, das die 791 Zuschauer in der Glockenspitzhalle teilweise von den Sitzen riss. Die Eagles boten dabei ihre bisher beste Saisonleistung, gewannen mit 37:33 (22:19) und rückten hinter dem ungeschlagenen TV Emsdetten auf Platz zwei vor. Mann des Spiels war „KC“ Brüren, der zwölf Treffer erzielte.

Es entwickelte sich vom Anwurf der Gäste an ein packendes Spiel auf seht gutem Niveau. Die HSG führte nach fünf Minuten bereits mit drei Treffern Vorsprung, worauf der TuS-Trainer Holtmann mit einer Auszeit reagierte. Hinterher sagte er, dass sein Team mental gegen einen so starken Gegner nicht bereit gewesen seien. Das spiegelte sich dann auch im Verlauf der Begegnung phasenweise wider. Spenge konnte bis zur Pause zwar noch zweimal ausgleichen, doch die Eagles bauten bis zur Pause den Vorsprung auf vier Treffer aus. Das lag auch an der Abwehr, die deutlich besser funktionierte als teilweise in den ersten vier Saisonduellen. Trainer schickte Mitte der ersten Halbzeit drei Spieler in den Innenblock. Dahinter war Sven Bartmann, der zum ersten Mal nach seiner Verletzung von Beginn an im Tor stand, ein starker Rückhalt und wertvoller Motivator.