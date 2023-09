HSG Krefeld gewinnt Spitzenspiel Torhüter Sven Bartmann glänzt mit 19 Paraden

Unter den 712 Zuschauern in der Glockenspitzhalle war auch Ronny Rogawska, der die HSG als Coach in der Spielzeit 2018/2019 in die 2. Bundesliga führte. Der Däne, der inzwischen für den Nordrheinligisten Borussia Mönchengladbach tätig ist, wurde von den Zuschauern mit herzlichem Applaus empfangen.