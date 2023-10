Nach langer Verletzungspause Maik Schneider feiert sein Comeback bei der HSG

Es begann sehr ruckelig, die Gäste aus Opladen lagen nach fünf Minuten mit 3:1 in Führung. Doch ein 5:0-Lauf brachte die Gastgeber wieder zurück in die Partie und die Fans konnten in der 12. Minute bereits eine 6:3-Führung bejubeln. Doch Opladen kam innerhalb von rund zweieinhalb Minuten zum 6:6-Ausgleich. In Halbzeit eins blieb es eine enge Partie, in der die Gastgeber aber zumindest fortan in Führung lagen. So ging es auch mit einer knappen 12:11-Führung in die Halbzeitpause. „Wir sind einfach nicht in unser Tempospiel gekommen, wir haben uns einfach zu viele technische Fehler geleistet“, sagte Mark Schmetz.