Handball : HSG Krefeld vom Schützenfest zur Charts-Party

Krefeld Der Handball-Drittligist HSG Krefeld Niederrhein gewinnt sein Heimspiel gegen GWD Minden II mit 43:29. Torhüter Sven Bartmann wurde geschont.

Danach schlug die Stunde für Lars Jagieniak, der die Treffer 11, 12 und 13 erzielte und mit neun Treffern erfolgreichster HSG-Schütze war und am Ende als Mann des Spiels präsentiert wurde. „Wir haben heute an der Leistung von Gladbeck angeknüpft und harmonieren immer besser“, sagte der Kreisläufer hinterher.

Jagieniak eröffnete mit dem Treffer zum 24:13 den Torreigen der zweiten Halbzeit. Erst beim Stande von 32:22 gönnte ihm sein Trainer eine Pause und schickte den jungen Fritz Bitzel an den Kreis. Auch andere Spieler, die in den ersten beiden Begegnungen wenig oder gar keine Einsatzzeiten bekamen, mischten in der zweiten Halbzeit mit. Nur Philipp Dommermuth blieb auf der Bank. „Er hat noch Probleme mit seinem Arm“, sagte Schmetz.

Auch das Comeback von Torwart Nummer 1 Sven Bartmann wurde verschoben. „Wir brauchen ihn Samstag in Lemgo“, sagte Schmetz, der mit der Leistung seines Teams natürlich hoch zufrieden war: „Wir waren 60 Minuten konzentriert, haben das Tempo hochgehalten und vorne relativ einfach die Tore geworfen. Das lag auch an unserer körperlichen Überlegenheit. So konnten wir gegen die offene Deckung des Gegners immer Lösungen finden.“ Zur Charts-Party in der Kufa fuhr der Coach nicht: „Meine Familie ist heute hier. Wir fahren jetzt nach Hause.“