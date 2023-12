Handball Bei HSG Trainer Mark Schmetz werden Erinnerungen wach

In der Anfangsphase des Topspiels der 3. Liga unterliefen beiden Mannschaften viele Fehler. Doch die Gastgeber übernahmen schnell das Kommando und gingen mit 3:1 (5. Minute) und 7:2 (12.) in Führung. Mark Schmetz reagierte, nahm eine erste Auszeit. Zwei sicher verwandelte Siebenmeter von Mike Schulz sorgten nicht nur für die Treffer zum 4:7, sondern ließen auch die Hoffnung auf Besserung im Krefelder Lager aufkeimen. Doch diese wurde von Saarlouis binnen von nur vier Minuten im Keim erstickt. Die Saarländer lagen erneut mit fünf Treffern in Führung (11:6). Die Gäste bekamen keinen Zugriff in der Deckung, scheiterten im Angriff oft an sich selbst oder an einem überragenden Keeper Daniel Schlingmann. So gelang es der HG sich bis zur Halbzeitpause eine Sechs-Tore-Führung herauszuspielen.