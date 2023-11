3. Handball-Liga HSG Krefeld muss in Hanau deutlich zulegen

Um zu den Basics und der notwendigen Konzentration vom Anwurf an zurückzukehren, stellt sich am Samstag ab 19.30 Uhr mit der HSG Hanau den Eagles der passende Gegner in den Weg. Denn der Tabellenvierte befindet sich derzeit im Aufwind und sitzt den Krefeldern im Nacken. „Das ist ein Gegner, gegen den wir uns so präsentieren müssen, wie wir uns immer präsentieren wollen. Das wird natürlich nicht einfach so gehen. Das wird ein ganz schwieriges Spiel. Das ist ein Team, das zu Hause vor vollem Haus immer mit sehr viel Emotionen zur Sache geht“, erklärt Schmetz, der bis auf Rückraumspieler Tim Classen auf alle Spieler zurückgreifen kann.