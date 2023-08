Handball HSG Krefeld gewinnt trotz löchriger Abwehr

„Wir sind eigentlich nie in Gefahr geraten, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass wir das besser können. Heute waren wir nicht besonders stark in der Abwehr und haben zu viele Fehler gemacht. Dafür lief es vorne richtig gut, wir haben viele Tore erzielen können und immer unsere Lösungen gefunden, auch mit unserem Angriffsspiel können wir sehr zufrieden sein. In der Abwehr müssen wir noch konsequenter werden und gerade, wenn es dann auswärts ist und man die Fahrt noch in den Knochen hat, konzentrierter zu Werke gehen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit schon etwas besser gemacht als in der ersten. Am Ende war es ein souveränes Spiel, in dem wir immer geführt haben“, sagte Trainer Mark Schmetz nach dem Spiel.