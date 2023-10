Handball HSG Krefeld Niederrhein will einen neuen Startrekord aufstellen

Den Startrekord aus der Spielzeit 2021/22 haben die Drittliga-Handballer der HSG Krefeld Niederrhein durch den 32:25-Auswärtssieg bei der HSG Dutenhofen-Münchholzhausen II eingestellt. Sie führen mit sechs Siegen aus sechs Spielen die Staffel Süd-West in der 3. Liga an. Mit einem weiteren Erfolg im Heimspiel am Samstag (19 Uhr) gegen den TuS 1882 Opladen will das Team um Rechtsaußen Mike Schulz einen neuen Startrekord aufstellen.