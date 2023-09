Frauen-Handball Vorfreude bei der VT Kempen auf die Oberliga-Heimpremiere

Der Last-Minute-Sieg zum Auftakt der Handall-Nordrheinliga im Derby gegen den TV Aldekerk II tat der stark verjüngten Frauen-Mannschaft der Turnerschaft St. Tönis gut. Im Spiel beim Drittligaabsteiger TB Wülfrath muss sich das Team von David von Essen am Sonntag in allen Belangen steigern. „Der Sieg, der nur durch Kampf- und Teamgeist erzielt wurde, hat uns Aufwind gegeben. Spielerisch müssen wir deutlich zulegen, um eine Chance zu haben“, sagt er. Neele Brandt war gegen Aldekerk ein starker Rückhalt, ein Sechs-Tore-Rückstand wurde Tor um Tor aufgeholt. „Wülfrath ist eine sehr erfahrene und körperlich starke Mannschaft, die in Jule Kürten eine der stärksten Halblinken der Liga hat.“