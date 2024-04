Handball B-Jugend der Turnerschaft ist Vizemeister der Nordrheinliga

Eine herausragende Saison spielte wieder einmal die 16-jährige Paula Schneider. Die Keeperin brachte die gegnerischen Angreiferinnen regelmäßig zur Verzweiflung und war stets ein überragender Rückhalt ihrer Mannschaft. Paula Schneider hat große Pläne. Aber auch Leonie Udaw und Emma Dahlke übernahmen in dieser Saison Verantwortung auf dem Feld und profitierten dabei auch von den Erfahrungen, die sie im Seniorenbereich in der 1. Mannschaft sammeln konnten. In der Rückrunde konnten die St. Töniser Mädels sich über die Rückkehr von Eva Manthei aus Leverkusen freuen, sie verstärkte das Team noch einmal deutlich.