Handball-Oberliga : Gelungene Heimpremiere für Adler Königshof

Krefeld Handball-Oberligist Adler Königshof feiert im ersten Heimspiel der Saison einen Kantersieg gegen LTV Wuppertal. Nachbar TV Oppum muss hingegen in den Keller schauen.

Noch vor der Herbstpause musste Handball-Oberligist Adler Königshof insgesamt drei Abgänge verzeichnen. Kreisläufer Damian Janus verließ den Klub ebenso wie Spielmacher Simon Ciupinski mit unbekanntem Ziel. Zudem wechselte Joshua Rippelmeier zum Ratinger Ligakonkurrenten TuS Lintorf. So ging es mit einem kleinen Kader für die Adler-Herren ins Duell gegen den LTV Wuppertal. Es war ein Start-Ziel-Sieg für die die Mannschaft von Marius Timofte, ein Erfolg der Leidenschaft. Vor allem nach der Pause zeigten die Krefelder bei ihrer Rückkehr in die Sporthalle Königshof ein tolles Spiel. Trotz des personellen Aderlasses setzten sie die Erfolgsserie fort und gewannen das erste Heimspiel der Saison gegen den LTV Wuppertal mit 38:29 (17:16). Es war der vierte Sieg in Folge, der die Adler in der Tabelle auf den dritten Platz beförderte.