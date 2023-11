Frauen-Handball Annika Henschel führt die Turnerschaft St. Tönis zum Sieg

Einen 13:14-Rückstand zur Pause konnte die Turnerschaft in eine klare Sechs-Tore-Führung wandeln. So lag man in der 48. Minute mit 28:22 in Führung. In der Schlussphase konnten die Gastgeber aus Würselen noch einmal Ergebniskosmetik betreiben und verkürzte sogar bis auf 30:31, doch im Gegenzug sorgte Annika Henschel, die mit neun Treffern erfolgreichste Werferin der St. Töniser Frauen war, mit einem verwandelten Siebenmeter für die Vorentscheidung und die 32:30-Führung. In der Schlussminute traf Kristina Schneider für den HC Weiden zum 31:32-Endstand.