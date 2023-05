Bei Fortuna Düsseldorf II Königshofer Handballerinnen machen ihr Meisterstück

Über 100 Fans unterstützten die Adler-Frauen in Düsseldorf und wollten den größten Triumph der Vereinsgeschichte live miterleben. Konzentriert und fokussiert wärmten sich die Krefelderinnen auf, sie wussten, was sie mit einem weiteren Saisonsieg erreichen konnten. Über 4:2 und 8:4 zogen sie bis zur 25. Minute bis auf 14:8 davon. Und das obwohl sie beste Chancen am laufenden Band liegen ließen, was wohl der Nervosität geschuldet war. Fortuna II konnte bis zur Pause bis auf 12:14 verkürzen. Dass man bis zur letzten Minute bangen musste und es unnötig spannend machte, lag an der Chancenverwertung. Am Ende feierten die Adler den knappen Erfolg gemeinsam mit den Fans: Aufstiegsshirts, Sektduschen und Konfettiregen inklusive.