Handball : Verbandsliga soll für VT Kempen nicht Endstation sein

Kempen Die Feiertage bei der VT Kempen nehmen einfach kein Ende. Als drittes Handball-Team ist jetzt auch die erste Frauenmannschaft aufgestiegen. Bald wollen alles gemeinsam feiern.

Für die Handballabteilung der VT Kempen folgt eine Feier nach der anderen: Nach den Aufstiegen der 2. Frauen und der Herren ist nun auch der Aufstieg der 1. Frauen in die Verbandsliga perfekt. Das Team von Jürgen Witzke und Stefanie Schuhmacher spielt bislang eine exzellente Saison und deklassierte jetzt den TV Aldekerk III mit 50:15 (27:5).

Schon vor dem Spiel stand der Aufstieg durch die Niederlage des TSV Bocholt gegen den HSV Wegberg fest. Es war ohnehin nur eine Frage der Zeit, wann er endgültig feststehen würde. Zu überlegen waren die Kempenerinnen. Und so wunderte es auch niemanden, dass die Mannschaft zum Kantersieg kam und so die Sause perfekt machte.

Ein Blick auf die Tabelle verrät: 19 Spiele, 19 Siege und 38:0 Punkte. Aber auch die Tordifferenz ist überragend. Lediglich 390 kassierte Treffer entsprechen gerade einmal 20,53 Gegentreffer pro Spiel. Und 668 eigene erzielte Treffer entsprechen 35,16 Treffer pro Partie. Diese Statistik drückt die Überlegenheit der VT Kempen aus. „Wir sind seit drei Jahren mit Ausnahme der knappen Pokalniederlage in dieser Saison gegen Adler Königshof ungeschlagen. Und das ist ein großer Erfolg, unabhängig davon, in welcher Klasse man spielt“, sagt Jürgen Witzke. „Diese Mannschaft ist etwas ganz Besonderes, spielt schon ganz lange zusammen, ein Großteil schon seit der D-Jugend.“

Die Verbandsliga soll aber nur eine Zwischenstation sein. Die VTK will in der kommenden Saison um den Aufstieg in die Oberliga mitspielen. Dazu soll noch die eine oder andere Spielerin den vorhandenen Kader, der komplett zusammenbleibt, ergänzen.