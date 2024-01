Handball Christian Menke und Tim von der Weyden verlängern bei Adler Königshof

„Christian ist im ersten Jahr bei Adler schon gut angekommen. In der Abwehr arbeitet er im Deckungszentrum sehr gut und bringt viele Angreifer zum Verzweifeln. Trotz seiner fast zwei Meter Körperlänge ist er sehr beweglich. Im Angriff verbessert er sich immer mehr. Viele Dinge kann ich ihm zeigen, um sein Spiel am Kreis zu verbessern“, sagte Adler-Spielertrainer Sebastian Bartmann zum Verbleib von Christian Menke. „Ich freue mich aber auch riesig, dass Tim ein Adler bleibt. Er verkörpert alles was ein Handballer mitbringen muss. Mit der Verpflichtung zur laufenden Saison hat er alles bestätigt, was ich im Probetraining gesehen habe. Er ist schnell, ein Fighter und man kann Ihn überall rein schmeißen“, sagte Bartmann zur Vertragsverlängerung von Tim von der Weyden.