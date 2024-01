Handball-EM Verletzter Nationalspieler Luca Witzke schaut Eröffnungsspiel nicht an

Eigentlich, so war es jedenfalls der Plan, wollte der in Moers geborene Luca Witzke im Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft stehen und an der am Mittwoch beginnenden Heim-Europameisterschaft teilzunehmen. Doch den 24-Jährigen, der beim Hülser SV das Handballspielen in der Jugend erlernte, stoppte eine Verletzung, die er sich im Oktober im Heimspiel gegen Göppingen zugezogen hatte. Zwar gab er eine Woche vor Weihnachten sein Comeback, musste dieses aber vorzeitig abbrechen. Der Traum von der Teilnahme an der Heim-EM und dem ersten Spiel gegen die Schweiz in Düsseldorf vor mehr als 53.000 Zuschauern platzte.