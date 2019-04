Handball : Eagles-Serie reißt bei Vonnahme-Comeback

Krefeld Handball-Drittligist HSG Krefeld musste sich im Auswärtsspiel bei der SGSH Dragons mit 28:29 geschlagen geben.

(svs) Die Siegesserie des Handball-Drittligisten HSG Krefeld ist gerissen. Trotz einer insgesamt sehr guten Leistung unterlagen die Schwarz-Gelben im Spitzenspiel bei den SGSH Dragons mit 28:29 (15:13). „Wir haben insgesamt wirklich gut gespielt. Am Ende hat der Gegner in der Schlussphase etwas mehr Cleverness und Kaltschnäuzigkeit gezeigt. Mit der Leistung meines Teams bin ich aber dennoch sehr zufrieden“, sagte HSG-Trainer Ronny Rogawska zu der Begegnung.

Der Däne blieb seiner Ausrichtung der vergangenen Wochen, allen Spielern Einsatzzeit zu geben und den Konkurrenzkampf hinsichtlich der Relegation hochzuhalten, treu. So nahm er auch zur Halbzeit den bis dahin starken Max Jäger aus dem Tor und stellte für ihn Paul Keutmann. Der junge Schlussmann aber erwischte nicht seinen besten Tag und vermochte nicht an die starken Leistungen seiner bisherigen Auftritte anzuknüpfen. „Paul war einige Male unglücklich. Aber das möchte ich nicht überbewerten. Ich denke, jeder Spieler hat einmal mehr gezeigt, dass ich mich auf ihn verlassen kann“, erklärte Rogawska.

In Schalksmühle konnte er zwar wieder auf Jonas Vonnahme zurückgreifen, doch Kapitän Marcel Goerden, Torwart Stefan Nippes und Damian Janus wurden weiter geschont. Und auch David Hansen bekam zwar nach seiner Rückenverletzung erste Spielminuten, war aber unter dem Strich weit weniger präsent, als in der Vergangenheit. „David muss auch erst wieder rein kommen. Ich will ihn jetzt dosiert heran führen“, sagte Rogawska. Auch Tim Gentges und Simon Ciupinski fehlten.