Das war ärgerlich HSG Krefeld verliert in letzter Sekunde einen Punkt

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es auch noch keine großen Zweifel an einem Auswärtssieg der Eagles. Doch anders als in anderen Duellen zuvor auf fremdem Parkett, ließen sie mehr und mehr nach. In der 50. Minute gingen die Panther zum ersten Mal seit Minute 16 wieder in Führung. Dann ließen sich die Gelb-Schwarzen auch noch von der schwachen Leistung der Schiedsrichter anstecken. Steffen Hahn kassierte eine Zeitstrafe und sah zusätzlich wegen Meckerns noch Rot. Die Bergischen zogen mit drei Treffern auf 28:25 davon.