Handball-Drittligist HSG Krefeld: Sorgen nach Keutmann-Verletzung

Krefeld Der Ausfall dünnt die Eagles auf der wichtigen Torhüter-Position aus. Nur noch Max Jäger ist fit. Torwarttrainer Uwe Tophoven wurde nachlizenziert. Am Samstag geht es zum Tabellenletzten nach Großenheidorn.

Entsprechend deutlich sind die Schwarz-Gelben favorisiert, wenn am Samstag um 19.30 Uhr der Anwurf erfolgt. Für die Krefelder allerdings hängt der Erfolg in den kommenden Spielen nicht zuletzt an der Gesundheit von Max Jäger. Dieser ist nämlich aktuell der sprichwörtlich „letzte Mohikaner“ unter den ehemals drei sehr starken Schlussleuten der Krefelder. Nachdem Stefan Nippes sich bereits vor Wochen mit einer Knieverletzung in den Krankenstand verabschiedet hatte und frühstens in der Relegation wieder einsatzfähig sein dürfte, erwischte es nun auch den seit Wochen starken Paul Keutmann.