3. Handball-Liga Cedric Marquardt trifft sieben Mal für die HSG Krefeld ins Schwarze

Die Kabinen-Ansprache des Trainers fiel dann zu Beginn der zweiten Halbzeit schnell auf fruchtbaren Boden. In der 37. Minute ging die HSG durch den Treffer von „KC“ Brüren zum ersten Mal in diesem Derby in Führung und baute den Vorsprung bis zur 44. Minute auf vier Tore aus. Die Eagles konnten sich da wie schon so oft in dieser Saison auf die Tiefe ihres Kaders verlassen. Dagegen ließen bei den tapfer kämpfenden Hausherren die Kräfte zusehens nach. Somit geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr.