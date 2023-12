Handball Lukas Hüller hat einige Tipps für die HSG Krefeld parat

„Die HG spielt einen unfassbar schnellen Handball, er ist in dieser Saison noch ein bisschen schneller geworden. Das zeigt auch ein Blick auf die Tabelle“, sagt Lukas Hüller über sein Ex-Team. Mit 446 Toren hat die HG Saarlouis in den bisherigen dreizehn Spielen die meisten Treffer in dieser Saison in der 3. Liga Süd-West erzielt. „Wir müssen sehen, dass wir das Tempospiel der HG versuchen zu unterbinden. Zudem müssen wir versuchen ihre Schwäche, die Deckung, für uns zu nutzen. Auf uns wartet eine schwere Aufgabe, aber wir wollen beide Zähler mit nach Krefeld nehmen“, sagt Lukas Hüller, der die HG breit und qualitativ gut aufgestellt sieht.