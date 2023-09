Spitzenspiel gegen HSG Rodgau Wo Lukas Hüller sich in Krefeld besonders wohlfühlt

„Für mich ist der Wechsel nach Krefeld schon so etwas wie die Rückkehr in meine Heimat“, berichtet der in Neuss geborene 27-Jährige. Back to the roots auch deshalb, weil er, der beim TV Lobberich, dem TV Aldekerk und TuSEM Essen in der Jugend spielte, früher in der Glockenspitzhalle das Auswahltraining des Handballverband Niederrhein (HVN) absolvierte.