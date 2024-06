Handball Oranje boven lautet jetzt das Motto für Julia Albin

„Training, Mannschaft und Verein sowie die Rahmenbedingungen haben mir sehr gut gefallen und ich habe mich dann auch schnell für einen Wechsel nach Venlo entschieden“, berichtet Julia Albin. Ein Highlight gibt es für die in Willich lebende Kreisläuferin auch noch, denn sie wird mit Venlo auch in einem internationalen Wettbewerb spielen. Die European League wartet nach der gewonnenen Meisterschaft auf die 20-Jährige. „Das ist natürlich ein Bonbon on top, was ich in Deutschland vielleicht nicht erreicht hätte. Aber mit Venlo werden wir sicherlich auch in der neuen Saison wieder um die Meisterschaft und den Pokalsieg mitspielen. Es wäre großartig, auch den einen oder anderen Titel zu sammeln.“ Aber erst einmal möchte sie in der Mannschaft ankommen, dazu gehört auch die Sprache zu lernen und sich sportlich und menschlich weiterentwickeln.