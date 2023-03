Das Ziel im Blick Handballerinnen von Adler Königshof überraschend an der Spitze der Oberliga

Auch in den beiden Pokalwettbewerben sind die Adler-Frauen richtig erfolgreich: Das Final Four um den diesjährigen Krefeld-Grenzland Pokal hat die Mannschaft von Joshua Wiesehahn durch einen 26:11-Erfolg beim SC Bayer 05 Uerdingen erreicht. Dort trifft sie nun im Halbfinale auf die VT Kempen, den verlustpunktfreien Tabellenführer der Verbandsliga. Und am 31. März steht Adler Königshof im Endspiel um den HVN-Pokal, Gegner ist dann die HSG Adler Haan in der Sporthalle Scharfstraße. Mit einem Erfolg gegen den Tabellenvorletzten der Nordrheinliga können sich die Adler für die 1. Runde um den DHB-Pokal in der kommenden Saison qualifizieren, ein Bundesligist könnte dann auf die Krefelderinnen in der 1. Runde warten.