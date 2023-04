Frauenhandball SSV Gartenstadt verpflichtet Trainer Eckart Schuster

Die Handballerinen des SSV Gartenstadt spielen eigentlich eine gute Runde in der Oberliga und überraschten immer wieder mit positiven Ergebnissen. Zuletzt aber wirkten sich die personellen Engpässe aufgrund von Verletzungen, Erkrankungen und beruflichen Verpflichtungen negativ aus: Acht Spiele in Folge blieb das Team ohne Punktgewinn. Deshalb rutschten die Krefelderinnen vor dem Spiel am Sonntagmittag (13 Uhr, Max-Siebold-Halle) bei der HSG Bergische Panther auf Platz zehn ab. Die beiden fehlenden Zähler für den Klassenerhalt, der dann auch rechnerisch unter Dach und Fach wäre, will die Mannschaft von Kreisläuferin und Frauenwartin Michelle Heesen aus Burscheid mitbringen.