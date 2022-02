Gegen Oberligist TV Lobberich : VT Kempen war der Pokal-Sensation ganz nahe

Kempen Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Die bestehen unter anderem darin, dass die sportlich gültigen Rollenverteilungen außer Kraft gesetzt werden. Im Pokalspiel zwischen VT Kempen und dem TV Lobberich war es fast wieder soweit.

(maha) Was für ein Handballfest in Kempen! Die Herren-Mannschaft des VT, souveräner Tabellenführer der Bezirksliga, lieferte dem drei Klassen höher spielenden Oberligisten TV Lobberich einen ganz heißen Pokalfight. Am Ende musste sich die Mannschaft von Dieter Pietralla nur denkbar knapp mit 24:28 geschlagen geben. Spiel verloren, aber viele Sympathien und auch Respekt gewonnen.

David gegen Goliath – es sind genau diese Spiele, die den Reiz eines jeden Pokalwettbewerbs ausmachen. So auch das Viertelfinalspiel um den Kreispokal des Handballverband Krefeld-Grenzland zwischen der VT Kempen und dem TV Lobberich. Der Bezirksligist aus Kempen führte von Beginn an und dies zog sich auch bis Mitte der zweiten Halbzeit durch. Erst dann konnte Lobberich zum 18:18 ausgleichen, doch der Außenseiter konnte bis zum 21:20 immer wieder die Führung erzielen.

In der Bezirksliga führt die VT Kempen die Tabelle in der Bezirksliga souverän mit 31:1 Punkten an. In der Meisterschaft büßte man unmittelbar vor dem Pokalspiel den ersten Zähler ein. Ausgerechnet bei der Zweitvertretung des TV Lobberich trennte man sich mit 27:27-Unentschieden. Zehn Spiele muss die Pietralla-Truppe bis zum Saisonende bis zum 21. Mai noch absolvieren. Die nächste Aufgabe steht am Samstag um 17 Uhr beim Turnklub Krefeld an. Pietralla muss seinem Team deutlich machen, dass die Lorbeeren des Pokal im Alltag der Meisterschaft nur allzu schnell welken können.