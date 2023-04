Handball Toptalent Cedric Marquardt ersetzt Nick Braun bei der HSG Krefeld

Bereits als A-Jugendlicher sammelte Marquardt Einsätze in der 3. Liga und schaffte es zudem mehrfach in den Kader deutscher Juniorennationalmannschaften. In der letzten Drittliga-Saison 2021/2022 traf der Linksaußen 68-fach (davon 33 Siebenmeter-Tore) in 14 Spielen für den TV Gelnhausen.

„Nach einer zuletzt sportlich für mich schwierigen Zeit brenne ich darauf, in Krefeld das nächste Kapitel in meiner noch sehr jungen Laufbahn aufschlagen zu können. Hierbei haben mich sowohl die großartigen Trainingsmöglichkeiten als auch die Gespräche vor Ort in Krefeld mit Stefan Meler und Trainer Mark Schmetz überzeugt. Hier entsteht etwas, das ist nicht zuletzt an dem beeindruckenden Spiel in der Yayla-Arena vor über 8.000 Zuschauern ablesbar“, sagt der Neuzugang.

Der Sportliche Leiter Stefan Meler sieht in der Verpflichtung Marquardts eine weitere Qualitätssteigerung für den Kader der kommenden Spielzeit: „Cedric steht schon lange auf meiner Liste für die Linksaußen-Position. Er war schon vor seinem Wechsel nach Eisenach, damals noch als Spieler des TV Gelnhausen, sehr auffällig und einer der spannendsten Außen der gesamten 3. Liga. Mit Cedric verpflichten wir einen sehr schnellen, trickreichen und smarten Linksaußen. Darüber hinaus ist es uns immer wichtig, dass Neuzugänge auch auf menschlicher Ebene in unsere Konzeption und in das Mannschaftsgefüge passen. Das ist bei ihm definitiv gegeben. Wir dürfen uns auf einen Zugewinn für die HSG Krefeld freuen.“

Damit steht fest, dass Nick Braun die HSG verlassen wird, er wechselt in die 2. Liga Frankreichs. Der 22-jährige Rechtshänder kam 2020 vom TSV Bayer Dormagen in die Seidenstadt. „Nick hat uns vor einigen Monaten signalisiert, dass er sich neu orientieren möchte und dementsprechend eine neue Herausforderung sucht. Diese scheint er gefunden zu haben und wir wünschen ihm dabei alles Gute und viel Erfolg“, sagt Stefan Meler.

Für Nick Braun stehen natürlich die kommenden Aufgaben mit der HSG Krefeld im Fokus: „Nach drei tollen Jahren hier werde ich meine Karriere ab dem Sommer anderweitig fortsetzen. Die HSG wird für mich immer eine Herzensangelegenheit sein. Vor meinem Abschied möchte ich mit dem Team das Maximale erreichen.“