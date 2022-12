Handball Bei der VT Kempen hängt der Himmel voller Geigen

Die Handballabteilung der VT Kempen feierte in der vergangenen Saison gleich drei Aufstiege: Sowohl die Herren als auch die beiden Frauen-Mannschaften waren überus erfolgreich. Und auch in dieser Saison sorgen die Herren in der Landesliga und die Frauen in der Verbandsliga für Furore, denn beide Teams führen die Tabellen an. Am Samstag spielen beide in der Jahn-Halle in Kempen und laden die Zuschauer zu zwei Handballleckerbissen ein.