Sarah Cox fehlt verletzt Lena Schleupen ist zurück und verstärkt die VT Kempen

Schleupen ist die 24-jährige Schwester von Carolin Schleupen-Weyers und begann ihre Handballkarriere in Kempen. 2015 schloss sie sich für zwei Jahre der JSG TV Korschenbroich/ART Düsseldorf an. Dort wurde sie im ersten Jahr Vize- und im zweiten Jahr Niederrheinmeister. Im ersten Seniorenjahr wechselte sie zur Turnerschaft St. Tönis. 2021 ging es zum Studium für ein Auslandssemester nach Litauen, wo sie beim Erstligisten Zalgiris Kaunas spielte, für den sich auch im Europapokal auflief. Nach einer verletzungsbedingten Pause konnte sie 2023 in Italien weitere Auslandserfahrungen sammeln. Nach ihrer Rückkehr in ihre Studienstadt Münster schloss sie sich für die Saison 2023/2024 bei der SG Handball Ibbenbüren (Oberliga Westfalen) an. Zudem läuft sie nun auch mit einem Doppelspielrecht für die VT Kempen auf.