Frauenhandball Christina Ristaus Tor beschert dem SSV Gartenstadt einen Punkt

In Halbzeit eins ragte vor allem Keeperin Saskia Gosch heraus, sie verlieh der Vordermannschaft Sicherheit. So führte der Aufsteiger bereits nach einer Viertelstunde mit 11:6. Bis zur 26. Minute baute man den Vorsprung sogar auf 20:14 aus. Düsseldorfs Emma Petters gelang noch vor der Pause ein Doppelschlag, so konnte die Fortuna zur Halbzeitpause bis auf 16:20 verkürzen.