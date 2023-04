34:26 gegen Adler Haan Handballerinnen der Adler Königshof sind erstmals HVN-Pokalsieger

Dennoch können die Adler-Frauen auf sich stolz sein, denn die Mannschaft von Joshua Wiesehahn hat zum ersten Mal den HVN-Pokal mit einem Erfolg über den klassenhöheren Gegner HSG Adler Haan gewonnen und steht zudem noch am 16. April im Final Four um den Krefeld-Grenzland-Pokal. Und man kämpft nach Ostern auch noch um den Aufstieg in die Nordrheinliga. Vier Spiele stehen noch an, sollten die Adler-Frauen alle vier erfolgreich bestreiten würde man erstmals in die Nordrheinliga aufsteigen.