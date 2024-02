Frauen-Handball Adler Königshof feiert in Köln den siebten Saisonsieg

In der Oberliga musste sich Aufsteiger VT Kempen beim Tabellenvorletzten mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Bei Eintracht Duisburg kam man nicht über ein 33:33-Unentschieden hinaus. Zur Halbzeitpause lag man bereits in der Sporthalle Biegerhof mit 16:17 zurück. Im zweiten Durchgang lagen die Gäste meist mit drei bis fünf Treffern in Rückstand, diesen holte man aber mit einer tollen kämpferischen Leistung noch auf. Zwei Minuten vor dem Spielende brachte Carolin Schleupen-Weyers Kempen mit 33:32 in Führung, doch die Gastgeberinnen kamen noch zum verdienten 33:33-Ausgleich. Durch diese Punkteteilung verteidigten die Kempenerinnen dennoch die Tabellenführung.