Frauen-Handball Adler Königshof verliert gegen Schlusslicht PSV Köln

Schiedlich-friedlich endete das Duell zwischen dem Siebten und dem Sechsten in der Nordrheinliga: Die Turnerschaft St. Tönis trennte sich vom HSV Überruhr mit 29:29-Unentschieden. In letzter Sekunde verwandelten die Gäste zum Ausgleich per Siebenmeter. Laureen Garche war mit sieben Treffern auf St. Töniser Seite die erfolgreichste Feldtorschützin. Am Ende sicherlich – auch aufgrund des Spielverlaufes – eine gerechte Punkteteilung, beide Mannschaften bleiben im Mittelfeld der Tabelle.