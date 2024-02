Handball Wegweisende Spiele für die Frauen von Adler Königshof

Einen Tag nach Rosenmontag geht es für Adler Königshof bereits mit einem weiteren Nachholspiel in der Handball-Nordrheinliga weiter: Am Dienstagabend ist man um 19 Uhr zu Gast in der Sporthalle Adlerstraße in Haan und trifft dort auf Unitas Haan. Das Hinspiel konnte die Wiesehahn-Truppe mit 24:21 für sich entscheiden. Am Samstag, 17. Februar ist man dann zu Gast beim Polizei SV Köln. Im Hinspiel musste man sich zu Hause mit 27:31 geschlagen geben. Die Pleite gegen das Team aus der Domstadt war bitter, weil man fest zwei Zähler eingeplant hatte. Deshalb wollen sich die Adler-Frauen in Köln für diese Niederlage revanchieren und beide Zähler entführen.