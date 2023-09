Handball Marie Küppers will die Adler zum ersten Sieg führen

Die Handballerinnen von Adler Königshof sind in der Nordrheinliga angekommen. Allerdings mussten sie sich viermal geschlagen geben. Am Sonntag empfangen sie mit Unitas Haan einen Gegner auf Augenhöhe. Marie Küppers, die vor der Saison vom PSV Recklinghausen zu den Adlern zurückgekehrt ist, bringt viel Erfahrung mit und ist sich sicher, dass im Team von Coach Joshua Wiesehahn noch mehr Potential vorhanden ist. „Wir hatten ein sehr schweres Auftaktprogramm, in dem wir unter anderem zu Hause gegen die beiden Drittliga-Absteiger TB Wülfrath und TD Lank sowie auswärts beim Tabellenführer HC Gelpe/Strombach antreten mussten“, sagt sie. „Natürlich hätten wir gerne in den ersten vier Partien etwas Zählbares mitgenommen, aber es letztlich nicht geschafft. Die Stimmung ist bei uns weiterhin gut, jeder kann die Situation mit dem Auftaktprogramm richtig einschätzen.“ Bis auf das letzte Spiel in Gummersbach beim HC Gelpe/Strombach konnten die Königshoferinnen mithalten. Und diesmal wollen sie sich auch belohnen. „Haan hat sich auch noch einmal verstärkt, aber in der vergangenen Saison konnten wir Haan im Endspiel um den HVN-Pokal besiegen. Dies wollen wir natürlich wiederholen und die ersten beiden Zähler in der Nordrheinliga einfahren“, sagt Marie Küppers, für die ein Sieg ein nachträgliches Geburtstaggeschenk wäre, denn die gebürtige Kempenerin feierte am Montag ihren 28. Geburtstag, die ihre Handballkarriere bei der VT Kempen begann. Mit 20 Jahren schloss sie sich zum ersten Mal Adler Königshof an. 2020 wechselte die Linksaußen dann zum PSV Recklinghausen in die 3. Liga. Von ihren Mitspielerinnen wird Marie Küppers liebevoll „Theo“ gerufen, ein Spitzname der aus der Zeit von ihrem ersten Engagement bei den Krefelderinnen stammt: Schon damals gab es neben Marie Küppers noch Marie Schall.