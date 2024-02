Frauen-Handball Fabienne Zilken und die Adler sind nach der Pause glänzend in Form

Acht Wochen lang absolvierten die Frauen von Adler Königshof kein Pflichtspiel mehr – zum einen wegen der Weihnachtspause, aber auch weil einige Spiele kurzfristig verlegt wurden. Gegen den HSV Überruhr merkte man dem Team von Joshua Wiesehahn dies allerdings nicht an. Der Aufsteiger besiegte das Team aus Essen klar mit 32:24 und sicherte sich so wichtige zwei Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Fabienne Zilken mit elf Toren und Vanessa Fischer mit sechs Toren waren die erfolgreichsten Torschützinnen im Team von Joshua Wiesehahn. Nach 20 Minuten führten die Gastgeberinnen mit 10:3 und legten die Grundlage für den fünften Saisonsieg, der die Adler-Frauen bis auf Platz elf klettern ließ. Bereits am Dienstagabend bestreitet Adler Königshof das Nachholspiel bei Drittligaabsteiger TD Lank, die Partie wird um 20.30 Uhr in der Sporthalle Forstenberg in Meerbusch angepfiffen. Auch das Spiel bei Unitas Haan wurde nun neu terminiert: Am 13. Februar wird die Begegnung um 19 Uhr in der Sporthalle Adlerstraße in Haan nachgeholt.