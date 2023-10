Handball Adler-Torhüter Mike Kammann sorgt für gute Stimmung

Einen wichtigen Erfolg konnte Adler Königshof im Derby gegen die Turnerschaft St. Tönis einfahren. Gegen den Oberliga-Aufsteiger siegte die Mannschaft von Sebastian Bartmann mit 32:25. Es war der dritte Sieg, mit dem die Adler ihr Punktekonto ausgleichen konnten. „Es war ein sehr zerfahrenes Spiel von uns, St. Tönis konnte die Fehler nutzen“, berichtete Adler-Coach Florian Lindenau, der in St. Tönis geboren ist und dort dem Handballsport begann. Mit 15:12 gingen die Adler zwar in die Halbzeit, doch St. Tönis glich zum 16:16 und 17:17 aus. Danach gelang den Gastgebern ein 5:0-Lauf. „So sind wir auf die Zielgerade eingebogen. Als Mike Kammann für mich für einen Siebenmeter beim Spielstand von 25:21 ins Tor kam und diesen gegen Kai Wingert parieren konnte, steigerte dies die Stimmung in der gut gefüllten Halle“, so Lindenau. Die Adler setzten sich bis auf 29:22 vorentscheidend ab und gewann am Ende verdient mit 32:25. „Wir sind gut ins Spiel gestartet, leider haben wir dann in vielen Phasen zu hektisch agiert. Wenn wir in der Oberliga punkten wollen, müssen wir 60 Minuten an unsere Leistungsgrenze gehen“, sagte der St. Töniser Lliam Meyers.