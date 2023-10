Handball Für Fina Faenger ist die Nordrheinliga nicht Endstation

Nach sechs Spielen und den ersten beiden Saisonsiegen sind die Handballerinnen von Adler Königshof wohl endgültig in der Nordrheinliga angekommen. Am Samstag (18 Uhr) will die Mannschaft um die 21-jährige Fina Faenger gegen den Tabellenletzten PSV Köln den dritten Sieg in Folge einfahren.